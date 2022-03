Karl Cook grijpt zege in CaptiveOne Advisors 1.50m Classic CSI5* 

De negende week van het Winter Equestrian Festival in Wellington werd afgelopen zondag afgesloten met de CaptiveOne Advisors 1.50m Classic CSI5*. Karl Cook stuurde Kalinka van 't Zorgvliet (Thunder van de Zuuthoeve x Flipper d'Elle) als eerste starter in de barrage met het mes tussen de tanden foutloos over de finish in 37,04 seconden. Geen van de tien andere barragekandidaten slaagden erin om die tijd aan te verbeteren.

De twaalfjarige BWP-merrie Kalinka van ’t Zorgvliet won daarmee haar tweede grote evenement in korte tijd. In december won de merrie de CSI2* Grand Prix in Thermal en sleepte daarmee de hoofdprijs van ruim 24.000 dollar in de wacht. Met haar overwinning van afgelopen zondag in Wellington hielp ze haar ruiter wederom aan de hoofdprijs van bijna 25.000 dollar.

Verschil gemaakt

“Dit is verreweg de grootste rubriek die ik met Kalinka heb gereden, dus het was mijn taak om haar daar waar nodig te ondersteunen”, vertelt de winnaar. “Ik was blij met hoe ik de dubbele combinatie in kwam en daarna kwam ik ook heel goed uit voor de oxer, de twee na laatste sprong. Onze sprong over de oxer heeft echt het verschil in de tijd gemaakt”. Cook verwijst daarmee naar de nummer twee. Jos Verlooy kwam met FTS Killossery Konfusion (v. Livello) met 37,12 op de teller namelijk erg dicht bij de winnaar in de buurt.

Uitslag.

Bron: Jennifer Wood Media