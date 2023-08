Karl Cook wint $414.300 CSI5* Grand Prix van Traverse City

Karl Cook is hard op weg om zichzelf als vaste waarde voor het Amerikaanse team op de kaart te zetten. In Caracole de la Roque (v. Zandor Z) en Kalinka Van’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve) heeft de ruiter twee absolute toppaarden en die laatste bewees gisteren maar weer over wat voor extreme kwaliteiten ze beschikt. Met Karl Cook in het zadel won de merrie gisteren de zware CSI5* Grand Prix van Traverse City, goed voor zo 414.300 dollar.

De overwinning werd niet cadeau gedaan want de Braziliaanse parcoursbouwer Marina Azevedo bouwde een zwaar en technisch parcours wat slechts vijf kandidaten voor de barrage opleverde. Van die vijf was Karl Cook de enige die opnieuw zonder fouten aan de finish wist te komen en zo deze zware hoofdrubriek wist te winnen. Een overwinning die opnieuw zijn goede vorm bewees na foutloze rondes in de landenwedstrijd van Falsterbo en het winnen van de finale van de MLSJ.

Karl Cook met Kalinka van ’t Zorgvliet. Foto © Atalya Boytner / MLSJ

Snelste vierfouters

Onder de vijf barrage klanten wisten ook Darragh Kenny en Kent Farrington zich te scharen. Kenny won donderdag al de CSI5* inloopproef en vrijdag de teamwedstrijd van de Major League Show Jumping en was dus onderweg naar zijn derde overwinning maar een balk in het zand gooide roet in het eten en dat deed de Ierse topruiter doen stranden op plaats drie. Kent Farrington kwam ook niet ongeschonden aan de finish en werd vierde. De Ier Andrew Bourns was de snelste vierfouter en werd tweede.

Technisch parcours met veel uitdagingen

”Wanneer je een paard zelf naar het hoogste niveau toe werkt dan ontstaat er een speciaal gevoel. Al tijdens het losrijden had ik dit gevoel en Kalinka bewees in die eerste zware ronde maar weer eens wat voor fantastisch paard ze is. Ze heeft er echt voor gevochten vandaag. Het was al een tijd geleden dat ik zo technisch parcours heb gesprongen met zoveel uitdagingen dus ik ben extra blij met Kalinka vandaag,” aldus Karl Cook na zijn overwinning in de zware 5* Grand Prix.

Het podium met Karl Cook, Andrew Bourns en Darragh Kenny. Foto © Atalya Boytner / MLSJ

Uitslag

Bron: persbericht