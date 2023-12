Karl Cook wint ruim 330.000 dollar in Coachella Cup Grand Prix

Een lichte blessure aan zijn hand weerhield Karl Cook er zaterdagavond niet van om de overwinning in de met een miljoen Amerikaanse dollar gedoteerde Coachella Cup Grand Prix te grijpen. Met Kalinka van 't Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve), die haar eerste wedstrijd na de Nations Cup-finale in Barcelona sprong, was hij een klasse apart in de zeven combinaties tellende barrage van de CSI5* Grand Prix over 1,60m.

Karl Cook liep dinsdagavond een blessure aan zijn hand op. “Het zijn maar een paar hechtingen, het is een redelijk oppervlakkige wond. Het was niet de vraag of ik wel zou rijden, maar hoeveel pijn het zou doen. Iedereen loopt wel eens tegen moeilijkheden aan en deze week was mijn hand een probleem. Ik heb geprobeerd er niet teveel aan te denken, het gaat toch om het neerzetten van een foutloze ronde”, vertelt Cook.

Ruim 330.000 dollar voor Cook

Van de ruim dertig combinaties in het basisparcours, was Cook de tweede die foutloos bleef en zich daarmee van een startplek in de barrage verzekerde. Uiteindelijk slaagden nog vijf combinaties er in om alle balken in de lepels te houden. In de barrage zette hij als tweede starter direct een topronde neer: foutloos in 44,99. Alleen Mario Deslauriers en Bardolina (v. Clarimo) slaagden er in om ook foutloos te blijven, maar kwamen met 46,86 niet bij Cook en Kalinka in de buurt. Daarmee stelde Cook zijn overwinning veilig en mocht de hoofdprijs van 331.650 dollar in ontvangst komen nemen.

Inspirerend

“Ik weet niet wat het is, maar ze is gewoon geweldig”, vervolgt Cook over de dertienjarige Kalinka. “Ze heeft zoveel passie en dat voel ik ook als ik haar rijd. Het kan soms wel eens overweldigend voelen als ze de lucht in springt. Ze heeft zoveel wil en lust om haar werk goed te doen en ze houdt echt van haar werk. Dat inspireert mij als ruiter ook weer.”

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht