Karl Cook wint voor zijn team de MLSJ teamfinale

Desert International Horse Park is deze week het podium voor de MLSJ-finales. Donderdagavond werd de teamcompetitie verreden. Karl Cook reed met Kalinka van’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve) een sublieme foutloze ronde en wist daarmee de winst voor zijn team Helios veilig te stellen.

Het team, bestaande uit Ashlee Bond, Karl Cook, Bliss Heers, Eugenio Garza en Simon McCarthy, wist aan het begin van het seizoen de eerste drie wedstrijden te winnen. Daarna was het even stil rondom het team maar vandaag sloten ze het seizoen knallend af met een overwinning in de finale van de Major Leauge Show Jumping.

”Ik wist dat ik snel moest rijden en dat was het enige waar ik mee bezig was. Eigenlijk is snel rijden ook het enige wat ik kan dus ik wist dat het moest kunnen en dan is het afwachten wat de rest doet, aldus Karl Cook.” Bekijk hieronder de video van de winnende rit en de reacties van zijn teamgenoten.

Bron: persbericht