Karl Cox ziet GP-paard Dublin van Overis Z vertrekken

Karel Cox heeft afscheid genomen van een van zijn toppaarden. De voormalig Belgisch kampioen heeft het GP-paard Dublin van Overis Z (Darco x Kashmir van Schuttershof) verkocht. De Zangerheide geregistreerde en bij het BWP goedgekeurde elfjarige hengst gaat zijn carrière voorzetten onder een Chileense ruiter.

Dublin van Overis werd vanaf 2017 in de internationale sport uitgebracht door Marit Haar Skollerud, de echtgenote van Karel Cox. Een jaar later nam Cox de teugels over en in het zomerseizoen switchte de hengst terug naar Haar Skollerud. Zij reed hem ook op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Opnieuw Cox

Daarna stapte Cox weer in het zadel en behaalde onder andere een tweede plaats in Doha en vorige maand de vierde plek in Shanghai wat tevens hun laatste internationale wedstrijd was.

