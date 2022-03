Kars Bonhof beste Nederlander met vijfde plaats in GP Opglabbeek

De hoofdprijzen in de vandaag verreden GP van het CSI2* te Opglabbeek zijn in Belgische handen gebleven. Fredric Vernaut was met Born To Win AP Z (v.Bentley) de beste gevolgd door Tristan Guisson met Naturelle vh Legitahof Z (v.Nabab de Reve). De derde plaats werd bezet door Mike Kawai met Kahlua (v.Tygo).

Kars Bonhof reed met Hernandez TN (v.Kannan) een wel erg relaxte ronde en kreeg daarvoor een strafpunt voor tijdsoverschrijding wat hem op de vijfde plaats deed belanden.

Nederlanders

Ruben Romp mocht met Inflame GO (v.Namelus R) de twaalfe prijs in ontvangst nemen. Het paar wist zonder hindernisfouten over de streep te komen maar Romp had daar ruim teveel tijd voor nodig waardoor hij twee strafpunten kreeg voor het overschrijden van de toegestane tijd.

Lisa Nooren, Johnny Pals kregen beiden een fout waardoor ze genoegen moesten nemen met de 13e en 17e plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl