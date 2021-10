Kars Bonhof blijft iedereen de baas in Herning

Kars Bonhof was zojuist de beste in de barrage van de U25 Grand Prix over 1.45m in Herning. In het zadel van de Team Nijhof-hengst Cantona TN (v. Codex One) blijf hij iedereen voor. Bonhof kwam zonder kleerscheuren door de barrage en klokte de snelste tijd van 46,01 seconden. Cantona TN debuteerde op 1.45m-niveau. De goedgekeurde hengst werd als jong paard gereden door Zoi Snels.