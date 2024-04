Kars Bonhof blijft scoren met Ivoor TN

Na de hele reeks topklasseringen die Kars Bonhof inmiddels met Ivoor TN (Eldorado vd Zeshoek Verdi TN) heeft neergezet, was het vandaag opnieuw raak. Op CSI Gorla Minore spong het duo in de hoofdrubriek van de dag, een 1,45 m. direct op tijd, naar de derde plaats. Daarnaast liet Bonhof zien met Hernandez TN N.O.P. (Kannan x Numero Uno) weer goed op weg te zijn.

In het 1,45 m. kwam Kars Bonhof met Ivoor in 70,13 seconden over de finish. In deze 76 combinaties tellende rubriek lieten er twee zien dan het nog sneller kon. Allersnelst was Alonso Valdez Prado die met met Acuero (v. Acorado) het parcours aflegde in 68,13 seconden. Dat was voldoende om Przemyslaw Konopacki met Expression’Quill (v. Un Dollar de Blondel) voor te blijven die er 69,46 seconden over deden.

Longlist-paard Hernandez

Hernandez, die van een blessure weer op de weg terug is en waarmee Bonhof op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs staat, kwam aan de start in het 1,40 m. direct op tijd. Het duo bleef zonder hindernisfouten en sprong een rustig rondje waardoor er 3 tijdfouten genoteerd werden.

Uitslag 1,45 m.

Uitslag 1,40 m.

Bron: Horses.nl