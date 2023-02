Kars Bonhof en Hernandez TN zesde in 4* GP Vejer

De Zwitserse topruiters en goede vrienden Steve Guerdat en Martin Fuchs regeerden in de Grote Prijs van Vejer over 1,55 m deze zondag. Guerdat won de wedstrijd en bijbehorende 24.000 euro met Dynamix de Belheme (v. Snaike de Blodel). Hij was 6/10 sneller dan Martin Fuchs en Commissar Pezi (v. Commissario) die aan een flinke opmars bezig zijn als combinatie. Kars Bonhof werd prachtig zesde dankzij twee nulrondjes met Hernandez TN (v. Kannan). De KWPN-hengst sprong heel royaal over de hindernissen en kwam nergens in de problemen.

Martin Fuchs en Commissar Pezi maakten goed gebruik van de lange lijnen in de Spaanse GP van Vejer de La Frontera om flink door te galopperen en Fuchs zette zijn paard soms kort voor de hindernissen. Landgenoot Guerdat mocht direct daarna en nam vooral in het eerste gedeelte van het barrageparcours net wat meer risico. Dat resulteerde in een nog wat snellere tijd. De derde plaats was voor de Spaanse ruiter Armando Trapote en Tornado VS (v. Toulon), die als eerste in de barrage van start mocht. Aurelia Loser – ook uit Zwitserland – tekende met de door Henk van Brussel gefokte merrie Molly Mallone Z (v. Mylord Carthago) voor plaats vijf.

Jochems elfde

Ook Kevin Jochems mocht naar de barrage. Daar kreeg hij met de getalenteerde La Costa (v. Gitano v Berkenbroeck) twee balken, beide in de wat krap aandoende combinatie. Jochems klasseerde zich daarmee vandaag als elfde. Vorige week won deze combinatie de GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl