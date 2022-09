Kars Bonhof en Hernandez Tn dubbel foutloos en zesde in Sires of the World

Naast het Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden komen ook een hele rits goedgekeurde hengsten aan start in Sires of the World. In de finale proef over een hoogte van 1.50m zette Kars Bonhof een uitstekend resultaat neer. Hij reed de bij het KWPN goedgekeurde Hernandez Tn (v. Kannan) dubbel foutloos en werd daarmee zesde. De winst ging naar een andere Kannan-zoon: Patrick Stühlmeyer en Drako de Maugre (v. Kannan) waren iedereen te snel af en wonnen Sires of the World 2022.

Hernandez Tn heeft dit seizoen onder Kars Bonhof hele grote stappen gezet. Zo noteerden ze al meerdere nulrondes in de Nations Cup wedstrijden en pakten in verschillende Grote Prijzen al top tien klasseringen. Gister begon de hengst Sires of the World met een foutloze ronde en vandaag was hij opnieuw dubbel nul. In het parcours met barrage achteraf over een hoogte van 1.50m werd de combinatie zesde.

Goud voor Drako de Maugre

Kannan is goed vertegenwoordigd in de top tien. De pas negenjarige Kannan-zoon Drako de Maugre sprong gister ook al een foutloze ronde onder zijn ruiter Patrick Stühlmeyer. Waar de combinatie gister de langzaamste nulronde noteerde was dat vandaag precies andersom. Met zijn foutloze rit in een tijd van 37.24 seconden won de hengst Sires of the World 2022.

Zilver en Brons

Gudrun Patteet moest gister nog genoegen nemen met de 47e plaats. Sea Coast Enjoy Z (v. Emerald) bleef toen niet helemaal van het hout af en zag twee balken vallen. Vandaag toonde de hengst zijn kwaliteit door als tweede te eindigen. De barrage in een tijd van 37.67 seconden was goed genoeg om Jens Vanderberk en de 17-jarige Faldiano (v. Heartbreaker) voor te blijven. De combinatie zette wel het beste resultaat neer over twee dagen: gister werden ze achtste en vandaag mochten ze zich als derde opstellen.

Nederlandse combinaties

De overige Nederlandse ruiters konden vandaag geen nulrondes neer zetten. Het beste resultaat kwam van Bas Moerings. Hij kreeg met Ipsthar (v. Denzel Vt Meulenhof ) een ongelukkige fout en eindigde net buiten de prijzen op een 14e plaats. Harrie Smolders kreeg met Uricas V/d Kattevennen (v. Uriko) ook een fout en noteerde vier strafpunten. Met zijn andere troef Escape Z (v. Emerald) verschenen er acht strafpunten op het scorebord.

Meike Zwartjens en Twister de la Pomme (v. Darco) kregen opnieuw twee fouten en werden 29e. Frank Schuttert kreeg met Joviaal Es (v. Fernando H) twee balken en een tijdfout en vinden we daarmee terug op de 32e plaats. Loewie Joppen werd gister nog knap tiende in het sterke deelnemersveld. Vandaag leek Important Style Vk (v. Falaise de Muze ) een beetje leeg want de hengst kwam met een ongebruikelijke 12 strafpunten over de finish.

Uitslag