Kars Bonhof en Hernandez TN N.O.P. gaan Parijs niet halen

Helaas voor eigenaar Team Nijhof en ruiter Kars Bonhof gooit de blessure die Hernandez TN N.O.P. opliep op het Nederlands Kampioenschap in Deurne enkele weken geleden de aspiraties voor deelname aan de Olympische Spelen in Parijs dusdanig in de war dat het niet meer reëel is om te denken dat Parijs nog haalbaar is.

Voor de een is Parijs nog heel ver weg en voor de ander is het veel te dichtbij. In die situatie is Kars Bonhof met Hernandez TN N.O.P. beland. De blessure op zich is niet het grootste probleem, het is de tijd die nu het grootste obstakel is.

Niet groot of ernstig

Kars Bonhof:”De hoop was er tijdens het NK dat het iets kleins was, we dachten zelf aan een kneuzing van de bal, en dat het niet lang meer zou duren eer we weer aan de gang konden. Maar controle in de kliniek afgelopen week liet zien dat een verrekte aanhechting de reden is. Op zich geen grote of ernstige blessure maar wel een die erom vraagt dat die 100% genezen is voordat het werk weer opgepakt kan worden. De kans is zeer wel aanwezig dat Hernandez alweer in de ring loopt terwijl Parijs nog niet geweest is. Maar de tijd die nodig is om een paard verstandig weer terug naar topniveau te trainen gaat een stuk langer duren.. Zodoende hebben we besloten dat we Parijs uit ons hoofd zetten en dat de focus geheel zal liggen op de beste manier om Hernandez weer fit te krijgen.”

Vreselijk jammer

Henk Nijhof sr: “Het is vreselijk jammer dat dit ertussen is gekomen want hij sprong in Deurne weer zeer goed de eerste dagen en het zag er allemaal veelbelovend uit. Maar toen kwam die blessure en daar hebben we mee te dealen. Omdat hij voorlopig alleen stapt en daarna weer rustig aan het werk op gaat pakken hebben we besloten om hem dan wel te laten dekken in die tijd. Dat zouden we niet gedaan hebben zolang we in de race waren voor Parijs omdat dat onze prioriteit had. Maar nu dat definitief niet doorgaat en er best veel vraag is naar Hernandez qua dekkerij gaan we van de nood een deugd maken want Parijs of niet, de kwaliteiten van Hernandez staan buiten kijf.”

