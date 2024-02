Kars Bonhof en Ivoor TN tweede in Small GP Vejer

Kars Bonhof heeft Ivoor TN (v. Eldorado vd Zeshoek) lekker aan het springen in Vejer de la Frontera. Vorige week was er al een tweede plaats in het 1,50 m. en een derde plaats in het 1,45 m. Vandaag behaalden ze wederom een topklassering: in de Small GP over 1,45 m. reed Bonhof de zoon van Eldorado vd Zeshoek naar een knappe tweede plek.