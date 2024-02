Kars Bonhof en Kevin Jochems scoren in hoofdnummer Vejer de la Frontera

In Vejer de la Frontera werd vanochtend om 09.00 uur direct gestart met het hoofdnummer van de dag, een 1,50m direct op tijd. In alle twee de groepen van de rubriek was er succes voor Nederlandse ruiters. Kevin Jochems stuurde Flying Jackie (v. Nabab de Reve) in de eerste groep naar de vijfde prijs, Kars Bonhof en de AES-goedgekeurde Ivoor TN (v. Eldorado van de Zeshoek) werden tweede in groep twee.

Beide groepen waren met ruim vijftig deelnemers goed gevuld. In de eerste groep was Derin Demirsoy uit Turkije met de KWPN’er Elzas (v. Diamant de Semilly) onverslaanbaar. Met een foutloze rit in 56,10 seconden was Demirsoy Jordy van Massenhove met Danger Civil van het Lindenhof Z, ook een nakomeling van Diamant de Semilly, bijna anderhalve seconde te snel af. Jochems en Flying Jackie zetten het beste Nederlandse resultaat neer. Met 0/59,15 mochten ze de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Bonhof en Schuttert in de prijzen

In groep twee was het Adres Vereecke die het beste resultaat neerzette. De Belg en Call me de Muze Z (v. Clarissimo Z) kwamen in 57,12 seconden foutloos aan de finish. Kars Bonhof legde hem met 57,79 seconden op de teller het vuur aan de schenen. Frank Schuttert deed ook goede zaken. Met Isis (v. Cardento) bleef hij in 58,78 seconden foutloos en werd daarmee vierde.

Roosje Brouwer

In de 1,45m direct op tijd hield Roosje Brouwer de Nederlandse eer hoog. Met Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) eindigde ze op plaats zes.

Uitslag 1,50m.

Uitslag 1,45m.

Bron: Horses.nl