Kars Bonhof en Poker de Mariposa TN bovenaan in Vejer

Van de 28 starts na het dekseizoen van vorig jaar bleef de BWP-hengst Poker de Mariposa TN (Nabab de Rêve x Berlin) met Kars Bonhof 26 keer zonder springfouten. Hoogtepunt tot nu toe is de overwinning vandaag op CSI Vejer de la Frontera. In de rubriek voor achtjarigen over 1,45 m met barrage liet het duo maar liefst 85 combinaties achter zich.

Van de 86 deelnemers legden 31 het basisparcours foutloos af en in de barrage lukte het vier combinaties om onder de 40 seconden te finishen. Allersnelst was Kars Bonhof die met Poker de Mariposa TN in 39,43 seconden over de finish kwam.

Moya en Sweetnam

Bonhof werd op de hielen gezeten door Sergio Alvarez Moya, die er met de KWPN-merrie Kaylinde (v. VDL Zirocco Blue) 39,44 seconden over deed en zo de tweede prijs in ontvangt mocht nemen. Jeremy Sweetnam klokte met Chuflay (v. Cornet Obolensky) de derde tijd van 39,92 seconden.

