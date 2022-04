Kars Bonhof naar zevende plaats in 1.50 rankingproef in Linz

In een barrage van 17 deelnemers was Martin Fuchs met Commissar Pezi (v.Commissario) de snelste vlak voor de Deen Denis Nielsen die zijn schimmel Jamela (v.Last Man Standing) 0.23 later deed finishen. De derde plaats in deze 1.50 rankingproef in Linz was voor Niklaus Rutschi en Elieta V (v.Diarado)

Van de 32 combinatie’s die aan de start verschenen mocht meer dan de helft terugkeren voor de barrage. De prijzenpot bedroeg totaal 26.000 euro waarvan 6500 euro voor de winnaar was gereserveerd.

Kars Bonhof

Het debuut in een 1.50 rankingproef werd voor Bonhof met Chapeau TN (v.Clearway) een succesvolle ervaring want met de dubbele foutloze ronde mochten ze zich als zevende in de prijsuitreiking opstellen om de envelop met 1040 euro in ontvangst te nemen.

Uitslag

Bron: Horses.nl