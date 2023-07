Kars Bonhof scoort ook met Ivoor in Falsterbo

Kars Bonhof is goed op dreef in Falsterbo. Vrijdag sprong hij met Hernandez TN (v. Kannan) twee fantastische foutloze omlopen in de Nations Cup en vandaag deed hij met Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) goede zaken in het 1,50 m. In deze rubriek direct op tijd, de tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong het duo naar de vijfde plaats.

Bonhof en de zoon van Eldorado van de Zeshoek kwamen in de snelle tijd van 56,54 seconden over de finish. Vier combinaties lieten zien dat het nog sneller kon. Daarin slaagde Nicola Philippaerts het beste. Met Klaartje Z (v. Kannan) deed hij er 55,44 seconden over en dat dat nipt voldoende om thuisrijder Petronella Andersson voor te blijven. Haar tijd met Odina van Klapscheut (v. I Am Moerhoeve’s Star) was 55,49 seconden.

McAuley en Camilli

De top drie werd compleet gemaakt door Mark McAuley met GRS Lady Amaro (v. Amaretto D’Arco) in 55,87 seconden. Op vier Emanuele Camilli met Chaccrouet (v. Chacco-Blue) en daarachter dus Kars Bonhof.

Emmen

Voor Nederland reed ook Kim Emmen zich in de top tien. Haar foutloze rit met Edgar (v. Warrant) in 57,44 seconden was goed voor de achtste prijs.

Uitslag

