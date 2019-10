Kars Bonhof deed afgelopen weekend goede zaken in Polen. In het zadel van Casina (v. Calido I) eindigde hij op de tweede plaats in de CSI2* over 1,45m. De overwinning kwam in handen van thuisruiter Kamil Grzelczyk.

Slechts drie van de dertig combinaties in het basis parcours hielden de lei schoon. Daarvan bleven alleen Grzelczyk en Bonhof in de barrage foutloos. Grzelczyk klokte 35,57 en was daarmee twee seconden sneller dan Bonhof.

Uitslag

Bron: Horses.nl