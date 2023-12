Kars Bonhof wint met Ivoor TN het 1.45m in Deurne, Willem Greve tweede

Kars Bonhof kan vanavond werderom een overwinning toevoegen aan zijn zegereeks van de afgelopen maanden met de Eldorado van de Zeshoek-zoon Ivoor TN. Ook vandaag was hij in het 1.45m in Deurne de snelste in de barrage. Hij werd op de voet gevolgd door Willem Greve in het zadel van de merrie Kyra (v.Grand Slam).

Het basisparcours was nog niet geheel eenvoudig, want van de 47 start verlieten er elf vrijwillig het parcours. Toch was er in de barrage ruimte voor dertien combinaties, waarbij Bonhof de tienjarige ruin naar een tijd van 31,11s stuurde. Willem Greve klokte 31,28s op de klok, gevolgd door de Duitser Marvin Jüngel met Pessoa C (v.Cicero Z van Paemel) die 32,29s nodig had voor het barragerondje.

Piet Raijmakers Jr zesde

In de barrage bleven zes combinaties foutloos, waaronder Piet Raijmakers Jr. Hij stuurde Van Schijndel’s Olaya Z (v.Ogano Sitte) naar 32,51s, goed voor plaats vier.

Uitslag

Bron: Horses.nl