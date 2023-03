Katie Laurie eerste en vierde in CSI3* Grand Prix Thermal

Katie Laurie en de door haar ouders gefokte Django II (v. Lordano) hebben afgelopen weekend de driesterren Grand Prix van Thermal gewonnen. De Australische amazone mocht echter niet alleen de eerste, maar ook de vierde prijs in ontvangst nemen. Met McCaw MVNZ (v. Corofino II) werd ze vierde achter de als tweede geplaatste Conor Swail en de nummer drie, Marie Valdar Longem.

Laurie bleef met Django II foutloos in 40,89, waarmee ze een kleine halve seconde sneller was dan Swail. Laurie’s vader Jeff McVain sprong internationaal met Flower Power xx, de moeder van Django II. “Hij is best angstig, hij is half volbloed, dus het enige wat we moeten doen is hem rustig proberen te houden. Als dat lukt, heeft hij een enorme sprong en eenmaal in het parcours is hij dan best fijn te rijden”, aldus Laurie.

Bron: Horses.nl/Persbericht