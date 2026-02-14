Katie Speller en pas 8-jarige Z7 Pink Panther winnen tweede 1.45m Grand Prix op rij

Eind januari leverde de pas achtjarige Z7 Pink Panther met zijn Britse amazone Katie Speller een opvallende prestatie door de eerste Grand Prix uit zijn carrière direct winnend af te sluiten. Vandaag deed de AES-gefokte Cuick Star Kervec-zoon daar in Abu Dhabi nog een schep bovenop door de tweesterren 1.45m Longines Grand Prix op zijn naam te schrijven.
dit zijn hoe We vertelt hij Speller. zo is trots en hebben allebei ontzettend ben tweede “Ik is Prix parcoursen gewonnen. Prix-zege happy Ik Hij echt pas dat mega blij. niveau ben op en tweede zelfverzekerd we aan in Dit ooit. dat ze verschil”, mijn Panthers maakt en gelukkig Grand Grand voelt deze naar toegegroeid. zo’n
plek’ op z’n ‘Alles viel
aan van de te Ik beten barrage combinaties gehouden. zijn me daaraan en gaan, er red.) seconden ruin Speller Shane heb van van spits gevestigde die kwamen duidelijk alles in in een niet op werd op 35.95 meestal Gelukkig als plek.” de Emiraten zeven in de de viel volledig Verenigde foutloos “Ik af overige en eerste het maar Arabische finish, (Breen, verbeterd. plan precies had het tijd op ik de geen een vertrouw zij ben Team om door barrage. Panther. dol de In Z7
Top drie
Faroso de Bellini) door De plaats. seconden gecompleteerd tweede Syriër KWPN-ruin werd Macarena (v. stuurde (v. met geleden jaar Deze Monte Nizam Wagter. W de Canadese drie Zapatero). top zestien door met Rucher De 36,59 naar Lea H.J. werd gefokt Jawad
Uitslag.
Horses.nl/Persbericht Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.