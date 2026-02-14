Katie Speller en pas 8-jarige Z7 Pink Panther winnen tweede 1.45m Grand Prix op rij

Savannah Pieters
Katie Speller en Z7 Pink Panther winnen de CSI2* Longines Grand Prix in Abu Dhabi. Foto: Nour Al Masri/UAEERF
Door Savannah Pieters

Eind januari leverde de pas achtjarige Z7 Pink Panther met zijn Britse amazone Katie Speller een opvallende prestatie door de eerste Grand Prix uit zijn carrière direct winnend af te sluiten. Vandaag deed de AES-gefokte Cuick Star Kervec-zoon daar in Abu Dhabi nog een schep bovenop door de tweesterren 1.45m Longines Grand Prix op zijn naam te schrijven.


