Katrin Eckermann en Cydello na korte periode uit elkaar

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Katrin Eckermann en Cydello na korte periode uit elkaar featured image
Richard Vogel met Cydello. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Na een indrukwekkende carrière met Richard Vogel werd Cydello (Cascadello I x Forsyth) dit voorjaar aangeschaft door Deborah Mayer van Iron Dames. De ruin vervolgde zijn carrière met Katrin Eckermann. Na een paar maanden samen, met onder andere een vierde plaats in de Longines Global Champions Tour Grand Prix van Parijs, moet de Duitse amazone alweer afscheid nemen van de elfjarige Hannoveraan. Iron Dames-teamgenote Edwina Tops-Alexander neemt de teugels van Cydello over.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like