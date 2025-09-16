Katrin Eckermann en Cydello na korte periode uit elkaar

Na een indrukwekkende carrière met Richard Vogel werd Cydello (Cascadello I x Forsyth) dit voorjaar aangeschaft door Deborah Mayer van Iron Dames. De ruin vervolgde zijn carrière met Katrin Eckermann. Na een paar maanden samen, met onder andere een vierde plaats in de Longines Global Champions Tour Grand Prix van Parijs, moet de Duitse amazone alweer afscheid nemen van de elfjarige Hannoveraan. Iron Dames-teamgenote Edwina Tops-Alexander neemt de teugels van Cydello over.
indrukwekkende GCT zevental negende derde Cydello direct aan ook Eckermann behaalde in zeer in mei werden de Daarnaast resultaten 1.55m plaats bleef en tijd La prijzengeld. Grand in in Rolex op met Eckerman presteren. Round én Grand op en ze het di Prix de 1.45m de Richard Cydello in een Prix verzamelden Siena in werden eerste Rome ruim Zo goed Vogel 75.000 in in met ze de Piazza Parijs. in euro Winning internationale wedstrijden vierde Op en Baule. al was juni er
Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de
