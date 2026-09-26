Katrin Eckermann en familiepaard Chao Lee grijpen winst in Wenen

In de hoofdrubriek van de dag op de GCL in Wenen, een 1,50 m.-rubriek met barrage, ging de overwinning naar Katrin Eckermann met het fokproduct van haar vader, Chao Lee (v. Comme il Faut). Het podium werd verder gevuld door twee Belgische combinaties. Nathan Budd eindigde als tweede met Ely des Rosiers Z (v. Emerald), terwijl Gudrun Patteet derde werd met Baron-RR Z (v. Bamako de Muze).
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Uitslag
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