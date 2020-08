Katrin Eckermann wint finale Medium Tour in Riesenbeck

Het was zaterdag de belangrijkste wedstrijd van de dag op het CSI2 * concours in Riesenbeck International: de 1.40m Medium Tour. Maar liefst 26 deelnemers plaatste zich met een foutloze rit voor de barrage. Katrin Eckermann en de achtjarige Hannoveraan Van Bambelby (Van Helsing x Wogenbrecher) waren de concurrentie te snel in een tijd 36.84 seconden.

Op de tweede plaats mocht de Ier Jack Ryan zich opstellen. Met de KWPN-er Hollywood (Ukato x Warrant), in eigendom van Shane Breen, eindigde Ryan net achter Eckermann in een tijd van 36.93 seconden. De nummer drie was eveneens een KWPN-gefokt paard. Greta Reinacher maakte het podium compleet met Galmé (Diamant de Semilly x Heartbreaker) in een tijd van 37.16 seconden.

Schuttert en Dubbeldam beste Nederlanders

Frank Shuttert kwam ook aan start met Kinky Boy Van Het Gildenhof (Nabab de Reve x Darco). Het duo plaatste zich met een foutloze ronde voor de barrage maar kregen daar een balk en eindigde op de 21e plaats. Jeroen Dubbeldam had voor deze rubriek Bonnie M Z (mv. Berlin) gezadeld. Met de Bently van de Heffinck- dochter kreeg Dubbeldam evenals Schuttert een balk in de barrage en eindigde op plek 22.

Uitslag

Bron: Horsesnl