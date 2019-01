Katrin Eckermann zegeviert met Nederlands gefokte ‘prinses’

Met de Nederlands-gefokte Calido-dochter Caleya, die eerder door haar vader Otmar werd uitgebracht, reed de 28-jarige Katrin Eckermann naar de zege in de afsluitende hoofdrubriek van de K+K Cup in Münster. De combinatie won een dag eerder ook al het kampioenschap van Münster.

Eckermann was vijf jaar geleden de eerste amazone (sinds 1926!) die de hoofdprijs in Münster wist weg te slepen, toen met Firth of Lorne (v. For Pleasure), die inmiddels bij Marcus Ehning is. Dit jaar greep de amazone opnieuw de hoogste eer in Münster. Met de tienjarige merrie Caleya die ze sinds het voorjaar van 2018 onder het zadel heeft, was ze vijf keer foutloos in Münster (één barrage liet ze aan zich voorbij gaan).

Eckermann bedankte de door Sjaak Bindels gefokte Caleya dan ook na afloop: “Ze is een kleine prinses en soms best bitchy. Maar in het parcours vecht ze des te meer voor me.”

Uitslag GP

Uitslag Kampioenschap Münster

Bron: Westfählische Nachrichten / Horses.nl