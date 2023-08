Keenan wint eerste vijfsterren Grand Prix met Argan de Beliard

Lillie Keenan won vorig jaar voor het eerst een vijfsterren Grand Prix, afgelopen weekend won ze met een derde paard een vijfsterren Grand Prix. Met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago) won ze de met 225.000 dollar gedoteerde rubriek in Ottawa. Op de derde plaats eindigde een door Joop Timmer uit Zweeloo gefokte halfbroer van KWPN-hengst Heathrow. Deze C Joxx Z (v. Comme il faut) sprong zijn eerste vijfsterren Grand Prix met Shane Sweetnam.

Keenan reed de dertienjarige Selle Français-gefokte Argan de Beliard vorig jaar op de Wereldkampioenschappen in Herning en reed verschillende Nations Cup-wedstrijden met de hengst. In Ottawa volgde afgelopen weekend hun grooste overwinning tot dusver. “Argan heeft al meerdere foutloze rondes voor Team USA gesprongen, maar ik had hem nog niet de kans gegeven om in een Grand Prix te schitteren. Om hem vandaag dat moment te geven, was heel speciaal. In deze sport ga je meer verliezen dan winnen, maar als je geen risico neemt, zal je zeker niet veel winnen. Toen ik een balk aantikte, maar de balk in de lepels bleef liggen, wist ik dat dit mijn Grand Prix was om te winnen en ben ik er helemaal voor gegaan”, aldus de Amerikaanse.

Top drie

Shane Sweetnam met C Joxx Z. Foto: Ben Radvanyi Photography

In het basisparcours bleven negen combinaties foutloos, maar alleen Keenan en Chloe Reid bleven in de barrage nogmaals nul. Keenan finishte met 45,17 seconden op de teller dik anderhalve seconde sneller dan Reid en Crossover (v. Cascadello). Sweetnam kreeg met C Joxx Z een balk, maar de andere zes combinaties kregen allen twee of meer balken.

Bron: Horses.nl/Persbericht