Keenan wint met Kick-On vijfsterren GP-debuut, één springfout voor Pals

De Angelstone Horse Show stond gisterenavond in het teken van de vijfsterren Grand Prix, waar zeven combinaties het tegen elkaar opnamen in de barrage. Voor de tienjarige Kick-On was dit zijn 5*-debuut, die de Warrior-zoon onder het zadel van Lilie Keenan besloot met de overwinning. Johnny Pals eindigde met vier strafpunten op de twaalfde plaats.