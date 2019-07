Ken Ruysen nieuwe directeur Equestrian Centre De Peelbergen

Ken Ruysen is per 1 oktober aangesteld als directeur van het Equestrian Centre de Peelbergen. Ruysen volgt Frank Laenen op, die per 1 november zijn functie neerlegt en bij een nieuwe werkgever een volgende stap in zijn carrière zal maken.

Het bestuur van het Equestrian Centre de Peelbergen zocht een ervaren directeur uit de hippische branche om de groeistrategie verder vorm te geven. Met de aanstelling van Ruysen is het bestuur voornemens deze strategie verder tot uitvoering te brengen en nieuwe kansen voor ontplooiing te benutten.

Ervaring

Ruysen begon zijn carrière bij Zangersheide en was de laatste jaren verantwoordelijk voor de events bij Sentower Park in Opglabbeek. Tevens is de dertigjarige Belg sportdirecteur van diverse CSI5*-wedstrijden, zoals Knokke Hippique, de Stephex Masters en de Longines Masters in Parijs.

Vaste waarde

Mede onder de leiding van Frank Laenen groeide het bedrijf in korte tijd uit tot een vaste waarde binnen de hippische wereld. Het bestuur van het Equestrian Centre de Peelbergen is Laenen dankbaar voor zijn waardevolle inzet en wenst hem veel succes toe in het verwezenlijken van zijn nieuwe ambitie.

Bron: Persbericht