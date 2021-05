Kendra Claricia Brinkop wint CSI2* GP met KWPN’er De Flipper

Vanavond greep de Duitse springamazone Kendra Claricia Brinkop de overwinning in de CSI2* Grand Prix in Opglabbeek. Tijdens het parcours zat Brinkop in het zadel van de 13-jarige KWPN'er De Flipper (Flipper D'Elle x Emilion). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 35,80 seconden.

De Britse amazone Lily Attwood pakte de tweede plaats in de 1.45m-rubriek met de 11-jarige BWP’er Karibou Horta (v. Landor S). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 35,84 seconden.

Jérôme Guery in top 3

De Belgische springruiter Jérôme Guery behaalde de derde plaats met de 9-jarige vos Australia (v. Nabab de Reve). Het paar raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 35,92 seconden.

Bron: Horses.nl