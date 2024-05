Kendra Claricia Brinkop wint CSI4* Grand Prix in Bourg en Bresse

In de afsluitende 1,55m Grand Prix van het CSI Bourg en Bresse lukten het maar drie combinaties om foutloos en binnen de tijd te blijven over beide omlopen. Steve Guerdat en Pierre Marie Friant moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in de Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop, die in het zadel van de elfjarige ruin Do It Easy (v.Vigo Cece) met 40,44 seconden op de klok de snelste tijd noteerde.

De strak gezette tijd was voor menig ruiter het struikelblok in deze rubriek. Uiteindelijk hadden 13 van de 50 starters zich gekwalificeerd voor de tweede ronde, waar Brinkop als eerste van start ging. De amazone legde de lat meteen hoog, wat uiteindelijk ook genoeg bleek voor de winst. Steve Guerdat volgde met Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) op de tweede plaats in een tijd van 41,22 seconden. Plaats drie was voor de Fransman Pierre Marie Friant. Hij noteerde met Urdy D’Astree (v.Bouffon Du Murier) 41,60 seconden op de klok.

Emmen en Smolders

Voor Nederland verscheen Kim Emmen aan de start met de schimmelruin Imagine (v.Cassini Gold). Zij zagen een plank van de steilsprong naar beneden vallen en met twee fouten voor tijd eindigde het duo op plaats 23. Ook voor Harrie Smolders bleven niet alle balken in de lepels liggen. Hij noteerde met de Stakkato Gold-zoon Springfield 21 twee springfouten wat samen met één tijdfout een totaal van negen maakt.

Uitslag

Bron: Horses.nl