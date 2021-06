Kenny houdt Springsteen op afstand in 1.50m Grimaud

Darragh Kenny was zojuist Jessica Springsteen te snel af in de barrage van het 1.50m-parcours in Grimaud. In het zadel van de twaalfjarige Frans gefokte Vinci de Beaufour (v. Diamant de Semilly) legde hij de barrage foutloos af en noteerde de winnende tijd van 34.59 seconden.

Voor de barrage kwalificeerden zich elf ruiters en amazones. Vier combinaties kregen een balk en de andere zeven hielden de lei schoon.

Springsteen tweede

Springsteen legde Kenny het vuur aan de schenen met de 13-jarige Oldenburgse RMF Tinkerbell (v. Incolor). Het paar moest uiteindelijk met een foutloze barrage in een tijd van 34,86 seconden genoegen nemen met de tweede plaats.

Martinengo Marquet maakt top drie compleet

Giulia Martinengo Marquet werd derde met de negenjarige Holsteiner Calle Deluxe (v. Cesano II). Het duo kwam zonder kleerscheuren over de finish in de barrage in 35,03 seconden. Afgelopen weekend waren ze ook al goed op dreef in Grimaud door de derde plaats te pakken in het 1.45m-parcours.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl