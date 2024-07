Kenny troeft O’Connor af in 1.50m Falsterbo

Darragh Kenny was vanmiddag met de 13-jarige Westfaler Chic Chic de beste in het 1.50m direct op tijd in Falsterbo. De Ierse springruiter reed de hengst foutloos rond en noteerde de winnende tijd van 69,59 seconden. Deze rubriek gold als eerste kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. Zaterdag wordt de tweede kwalificatie voor de Grand Prix verreden. Kenny was eind juni ook al goed op dreef met de hengst door het 1.50m direct op tijd op CSI Twente te winnen.

Cian O’Connor deed met de tienjarige Frans gefokte Eve d’Ouilly (v. Qlassic Bois Margot) een goede poging op Kenny van de koppositie te verdrijven, maar het lukte hem net niet. O’Connor liet ook alle balken liggen met de merrie, maar het 0,22 seconden langer nodig om het parcours te voltooien.

Fuchs derde

Martin Fuchs eindigde vlak achter O’Connor op de derde plaats. De voormalig Europees kampioen zadelde voor deze rubriek de tienjarige Oldenburgse Bastille (v. Balou du Rouet). Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en passeerde de finish in 69,99 seconden.

Greeve zesde

Michael Greeve was de beste Nederlander in het 1.50m. Greeve kwam met de achtjarige KWPN-merrie La Vie Est Belle TCS (v. Entertainer) foutloos over de eindstreep en zette met 75,15 seconden de zesde tijd neer.

Bron: Horses.nl