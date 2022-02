Kent Farrington en Easy Girl de sterkste in 1.50 rubriek CSI5* Wellington

Met Easy Girl (v.Conthargos) schreef Kent Farrington de laatste rubriek van het CSI5* concours te Wellington op zijn naam. Tweede werd Margie Goldstein-Engle met Dicas (v.Diarado) en op de derde plek eindigde Matthew Sampson met Geneve R (v.Eldorado van Zeshoek)

Na de hoog gedoteerde GP van gisteren, die gewonnen werd door Philipp Weishaupt, stond er vandaag nog een toetje op het programma in de vorm van een 1.50 rubriek plus barrage met een totaal prijzengeld van 75.000 euro.

Zware strijd

Met 17 deelnemers in de barrage was wel duidelijk dat je een hele snelle tijd moest neerzetten om voor de bovenste plaatsen in aanmerking te komen. Dat kun je aan Kent Farrington wel overlaten. Die voelt zich als een vis in het water als de stopwatch mee gaat tellen voor het eindresultaat.

Toch was Farrington vandaag niet de snelste van de rubriek want er waren er vijf die sneller waren. Maar die vijf moesten dat stuk voor stuk bekopen met een springfout waardoor Farrington aan het langste eind trok en de winstpremie van 25.000 euro op mocht komen halen.

Uitslag

Bron: Horses