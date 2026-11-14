Kent Farrington en nieuwe troef Rexton opnieuw succesvol

Savannah Pieters
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Kent Farrington en nieuwe troef Rexton opnieuw succesvol featured image
Kent Farrington, hier met Greya Foto: Pierre Costabadie/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kent Farrington vormt inmiddels enkele maanden een combinatie met Rexton (Diaron OLD x Chacco Blue). De Amerikaanse topruiter heeft met de negenjarige ruin al meerdere internationale overwinningen op zijn naam geschreven, waaronder de 1,50m Grand Prix in Amenia, New York. Afgelopen donderdag voegde het duo daar een vijfsterren-zege aan toe in Toronto. De overwinning in de 1,55m-rubriek leverde Farrington een hoofdprijs van bijna 35.000 dollar op.


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