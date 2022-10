Kent Farrington en Orafina winnen $139.000 Grand Prix Tryon

Kent Farrington en de KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion) hebben opnieuw een Grand Prix op hun naam geschreven. Dit keer gingen ze er met de winst vandoor in de CSI3* Grand Prix van Tyron waarin 139.000 dollar te verdelen viel. In totaal kwamen 33 combinaties de ring binnen gereden om het parcours ontworpen door Michel Vaillancourt te springen. Zeven kwamen terug voor de barrage waar Farrington als winnaar uit de bus kwam.

Hoewel Farrington in het basisparcours nogal wat miscommunicaties had met de merrie bleef de combinatie toch foutloos. In de barrage liep alles vloeiend en was er van miscommunicatie geen sprake meer. Het duo finishte in 39.06 seconden en stelde zo de winst veilig.

De Braziliaans Luiz Francisco De Azevedo mocht zich met Eurohorse BVBA’s Nashville (v. Diamant De Semilly) als tweede opstellen in de prijsuitreiking. De combinatie klokte de tweede tijd van 39.39 seconden. Maria Gabriela Brugal Gasso maakte het podium compleet. Zij reed J’Adore Flamenco (v. Je T’aime Flamenco) in 41.69 seconden over de finish.

Hoofdstel zorgt voor problemen

Farrington liet achteraf weten dat de problemen in het basisparcours vooral onstonden door een nieuw hoofdstel. ”Ik wilde een ander hoofdstel proberen dat heel goed voelde in een oefenrondje. Maar zodra ik over de eerste hindernis kwam wist ik dat ik in de problemen zat en het een lange rit zou worden. Voor de barrage heb ik het hoofdstel aangepast en dat voelde veel fijner.”

Uitslag

Bron: Tryon/ Horses.nl