Kent Farrington en Orafina winnen $215,000 Grand Prix MLSJ Ottawa

Kent Farrington heeft in de KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion) een paard gevonden wat mee kan doen op het hoogste niveau. Farrington heeft dit jaar bewust een stap terug gedaan om te werken aan een nieuwe groep paarden. Het lijkt erop dat dit zich nu gaat uitbetalen want afgelopen weekend won de Amerikaan een etappe van de CSI5* Major League Show Jumping, goed voor zo'n 215,000 dollar. Ze lieten onder andere Conor Swail en Jacqueline Steffens achter zich.

”Ik heb een geweldige week gehad hier in Ottawa. Het was mijn eerste keer hier en ik was erg onder de indruk van de accommodatie. De bodem was geweldig en er staan interessante hindernissen die we niet vaak tegenkomen. Orafina is een spectaculair paard met een hele grote winnaarsmentaliteit, ik heb hele hoge verwachtingen van haar,” aldus de winnaar Kent Farrington.

Bron: persbericht