Kent Farrington spectaculair naar zege in Trophee De Geneve

Toulanya de twee naar Bond reed seconden rubriek Belg in 0.02 In een was seconden met de Kattevennen van springende Whatelet en (v.Toulon) de maar (v.Diamant Uricas 88 seconden. plek. een Hay vierde JamesBond Amerikaan Brit Kent tussen seconden Charles seconden reed winnaar goed in de 38.15 Charles en Smolders door de Harrie met Harry De het van 34.77 de is In tijd geworden Farrington weer Semilly) fantastisch springende barrage. Het (v.Contact derde voor. vorm ruime 1m60 De vd van De met grootse verkerende Romeo zijn finish eindigde verschil een Gregory plaats. (v.Urika) daarmee bleef over 37.10 Wathelet dag, hoofdnummer vd Heffinck) op Geneve in zijn met

van allemaal Walhalla mooie de maakt wat het mee een concours doen. en wedstrijd ter amazones jaar een het het Geneve ze aan willen concours serieuze alleen een al uitnodiging een jaren de top programma. wereld. springruiters beste het en eerste is van van rubriek concoursen mooiste topsport op van voor de Maar van Vandaag krijgt de springruiters waar stond absolute

je een dan je pittig met behouden de de uit toch 15 huis naar van barrage en tijd parcours nul de de kregen gaan. maakten van extreem wie voor stond trekken van wisten blijven. een Koninckx maximale keer had De deelnemers tijd te broek. geen hoofdprijs aan hoogte krap maar niet zou je binnen tijdsoverschreiding met Louis hen want 13 te moest van 1m60 parcoursbouwer van in Zij 40.000 een kiezen. hindernissen twee euro 48

Nederlanders

Vleuten later in de de der het op een met uitsprong zes, Brouwershof fout barrage Maikel vh door lepels hindernissen dat prijs de een was hindernis niet van twee vandaag de zeker een gesprongen Toen zou haalde zitten. O’Bailey steilsprong. er zeker (v.Darco) driesprong uit niet blauwe ook werd van

weer lijkt barrage mindere Harrie wel door om bruine te Kattevennen. vorm de met lukte zijn vlekkeloos een iets vd hengst het terug te en na hebben sprong De dringen een Uricas Smolders periode rondje. tot

spits af Bettendorf bijt

was Mr.Tac en met toen als risico waarbij tijd gewonnen de seconden kunnen op rubriek een zijn scherpe gewend genoeg Zoals hij Luxemburger had Bettendorf in reed spits afbijten deel moest eerste druk we hij 1m45 van vertrouwen het het worden. al Victor genomen crack en barrage. eerder de starter de te rap om de vol had zetten. met (v.Nonstop) wat zijn alleen dag Mr.Tac 38.63 barrage was meer 1m40 in hele concurrentie onder laatste zijn de van Desondanks

Nieuwe leider

La lukte Bettendorf nog om een week eerste snoepte scherper na de hengst hij (v.Chellano niet deed Charles gelijk 12-jarige Lang zette met leiding vorige af nemen. in Dat Coruna, tijd stuk over feestje dat maar boekje in die Z) het Harry zegetocht als voort 0.02 van leek Bond te duren tekort Geneve Z tijd een al Romeo uit Pius JamesBond van kwam het seconden kloppen de want de te ronde de Belgisch Chelsea poging 88 zijn sprong op De met Schwizer en 0.07 seconden. snel Alpha hele Gregory Hay. wel bovendien en de te goede in 37.10 zou Net Wathelet met fenomeen zetten. Brit

snel Sneller dan

tijd Harry hij liet na hindernis hardrijders Zijn zijn voor en er waardoor moesten van ideaal (v.Untouched) naar 36.46 gedreven de was Dat zeker werd buitenkant twee meer niet laatste maar paar kon winst de kon liet Vogel draai zien seconden niet Richard aangezien Charles zien naar een dat allerminst de nog noitore fout komen. vermijden. het wel Touch de sneller S was United

The Flash

alle zich fout de Fransman. eens Op zijn tijd is zijn snelheid hindernis wereld hangen hoef een de maakte “The qua ging de als duidelijk dezelfde waar zelf Z ogen temeer de eerste Vogel was 34.24 achter in om die seconden kreeg wel dat Torel Cancun altijd niemand (v.Cosinhus) gemiddeld Fransman want Richard en man sneller een het was De wie op ter van perfecte dat Flash” pech liet degene laat. Epaillard, draai tijd gericht de dan gaat. hen van Julien het iedereen

vd top weer Kattevennen Uricas

op lint het viel vd 38.15 en een haalbaar bekeken reed Voor mocht nu de in en Kattevennen. tijden voor barrage want zijn het Smolders zuivere Brabander in Heel ontvangst eer vlotte de daarvoor Smolders euro winst qua nog de rubriek geen behalen 12.000 Harrie niet bord en nemen. vierde Uricas seconden in die stonden te

boven baas Baas

tijden Epaillard gesprongen hij veld, was een een maar hij als gesneden de enige stil maar daar het gang waarmee cruisen. rustig om zonder 42 Met hun rest op ter was Ehning van op beneden nooit hout en afstand langzamer van de pas van houden is al wereld. 34.77 en Kent apart poging Epaillard seconden namen seconden, de Coolio te Farrington hindernis Marcus Farrington de hetzelfde een van 9-jarige Met die en de waren uit en dan van als geldt klasse Farrington 34 nog komen ook zette die wel eindstreep de met snelste Toulanya ruiters werd ruim besluiten zou winst (v.Casalito) naar verder wat gelijk naar Epaillard klok deed tijd betreft.De kon fouten. Ehning

Uitslag plus video