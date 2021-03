Kent Farrington wint 1m50 met KWPN’er Creedance

De met 73.000 dollar gedoteerde 5* hoofdrubriek van de zondag in Wellington, Florida, ging over 1m50 met barrage. De winst was voor thuisruiter Kent Farrington, die op deze editite van het Winter Equestrian Festival al vaker in de prijzen is gevallen. Met zijn 14-jarige KWPN'er Creedance (v. Lord Z) was de Amerikaan in de barrage zo'n 0,7 seconden sneller dan de nummer twee, Eduardo Menezes uit Brazilië met H5 Quintol.

De derde prijs was voor de Zweedse topruiter Henrik von Eckermann, die met KWPN-merrie Glamour Girl (v. Eldorado vd Zeshoek) aan de start verscheen.

Elf in de barrage

Elf combinaties bereikten de barrage, vijf daarvan bleven dubbel foutloos. De vierde plek was voor de Ierse ruiter Paul O’Shea met Squirt Gun (v. Diarado). O’Shea nam het paard vorig jaar over van Andrew Kocher, die er regelmatig mee te zien was op de Nederlandse concoursvelden. Vijfde werden Daniel Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) die in de voorbije weken ook al heel wat hebben gewonnen.

Harrie Smolders bracht Une de l’Othain (v. Conterno Grande) aan de start. Het duo zag twee balken vallen in de basisomloop.



Uitslag



Bron: Horses.nl