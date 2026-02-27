Kentucky TMS Z pakt eerste grote titel: winst in Sires of the World Opglabbeek

Petra Trommelen
Kentucky TMS Z en Maikel van der Vleuten. Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Petra Trommelen

In de Sires of the World-rubriek in Opglabbeek lieten de jonge hengsten zien dat de toekomst van de springsport in goede handen is. Van titelverdedigers tot veelbelovende nieuwkomers: het 1,45 m.-niveau lag hoog en de barrage leverde spannende momenten op. Maikel van der Vleuten had de zevenjarige Kentucky TMS Z (Kannan uit Elite van Prinseveld van Toulon) van Stal Van der Vleuten, Kees van den Oetelaar en Tal Milstein uitstekend aan het springen en trok aan het langste eind. Seppe Wouters zat hem met Goldeneye Gem (Cicero Z x For Pleasure) dicht op de hielen, maar moest net genoegen nemen met de tweede plaats.

