Kersten behoudt tweede plaats, Nederland voorlopig op brons

Na een goede start in de openingswedstrijd van donderdag toonde Lars Kersten in de eerste manche van de teamfinale vormbehoud. Met H-Cassino (Torino x Nebelhorn) zette hij voor de tweede dag op rij een foutloze rit neer, wat hem op de tweede positie houdt in de individuele tussenstand. Nederland zakte een plaatsje in het teamklassement en gaat met een bronzen uitgangspositie de teamfinale van vrijdag in.

Veronique Morsink kwam met Entrepreneur (Clinton x Libero H) weg met één strafpunt wegens tijdsoverschrijding. Bas Moerings, die gisteren nog wat pech had met Fosther (Vigo d’Arsouilles x Cardento) zette een degelijke rit neer, maar zag één balk vallen. Rowen van de Mheen kwam met Q Verdi (Verdi x Contendro I) met 9 strafpunten de ring uit, waardoor zijn resultaat wordt weggestreept. Dat brengt Nederland na twee dagen op 10,93 strafpunten.

België in vorm

België was direct in de openingswedstrijd al oppermachtig en zette in de eerste manche van de teamfinale wederom sterke optredens neer. Drie van de vier teamruiters kwamen foutloos over de finish, waardoor België op een totaal van 4,11 strafpunten bleef staan. Duitsland klom een plaatsje in het klassement en neemt nu de tweede plaats in. Alle vier Duitsers kwamen foutloos over de eindstreep, alhoewel één van hen 1 strafpunt kreeg door tijdsoverschrijding.

