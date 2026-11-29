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podium Z Goubard completeerde Zwitser De Franck Ionella met het Mondo I’m de Muze). Special (v. Il

plaats balk de Thijssen Jopie aan een de Sanne in en Amazing barrage benen. kregen veertien. VDL) (v. JR op Arezzo Ze eindigden

Uitslag.

Bron: Horses.nl