Lars Kersten en Dancing Queen (v. Darshan) zijn als tweede geëindigd in het tweesterren 1,45m in Saint-Lô. In de rubriek volgens het klassieke format met barrage moesten Kersten en de elfjarige OS-merrie alleen de Ierse Jessica Burke met BWE Windsor (v. Casallco) voor zich dulden.
de voor Opglabbeek. nog maar vorm Eind liet terug begin kwamen Kronenberg internationaal vielen balken. combinatie laatst augustus de weer de Queen Kersten vertrouwde start de het zien. Dancing Saint-Lô het duo keerde aan ring, in enkele In in in oktober en daar
ze Met was een maar de in de plaats. op een seconden Burke lepels. beslag seconden. De sneller legden iets net pas de finishte Kersten 35,17 Queen achtjarige foutloze 35,40 alle BWE met en Windsor zeventien tweede en hielden combinaties barrage Dancing liefst in balken Ierse met in In ronde
podium Z Goubard completeerde Zwitser De Franck Ionella met het Mondo I’m de Muze). Special (v. Il
plaats balk de Thijssen Jopie aan een de Sanne in en Amazing barrage benen. kregen veertien. VDL) (v. JR op Arezzo Ze eindigden
Uitslag.
Bron: Horses.nl
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