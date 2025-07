Kersten en Dynamite Dillon Z geven de concurrentie het nakijken in Bonheiden

In de veertien combinaties tellende barrage van het CSI2* 1.40m in Bonheiden waren Lars Kersten en de achtjarige Dynamite Dillon Z (v. Dominator 2000 Z) goed op dreef. Kersten reed de hengst, die vorige week nog de Youngster Tour in Kronenberg won, in een snelle tijd van 36.95 seconden foutloos over de eindstreep en verwees de Belgische Louise van Laer met Restart (v. Hunter's Scendro) naar de tweede plaats.

Lars Kersten en Dynamite Dillon sleepten dit jaar al zes eerste prijzen in de wacht en vandaag kwam daar een zevende bij. Van de veertien barragekandidaten bleven er zes foutloos, maar Kersten was de enige die binnen de 37 seconden aan de finish kwam. Louise van Laer deed er een kleine seconde langer over, zij finishte in 37.70.

Op drie nog twee Belgische Louise’s: Louise Losfeld met Athina Louise Z (v. Arko III). Losfeld en de twaalfjarige merrie deden 38.13 seconden over hun barrageronde en lieten alle balken in de lepels.

Bron: Horses.nl