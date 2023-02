Kersten en Emmerton vijfde in Grand Prix Wellington

Lars Kersten en de Silvio I-zoon Emmerton zijn afgelopen zaterdagavond vijfde geworden in de 5* Grand Prix van Wellington. In de negen combinaties tellende barrage, waarin een aantal van 's werelds beste ruiters aan de start kwamen, ging de overwinning naar McLain Ward en Callas (v. Casall).

Onder andere ruiters als Daniel Deusser, Richard Vogel, McLain Ward, Kent Farrington en Darragh Kenny hielden de teller in het basisparcours op nul en verdienden een startbewijs voor de barrage. Kersten beet het spits af in de barrage en zette met Emmerton, die hij inmiddels een klein jaar geleden van Kevin Jochems overnam, een foutloze rit neer in 48,42 seconden. Kent Farrington scherpte met Landon (v. Comilfo Plus Z) die tijd met dik drie seconden aan en daarna deed Darragh Kenny er met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) nog een schep bovenop, hij liet de teller stoppen op 45,09. Vervolgens was het McLain Ward die er met de razendsnelle Callas nog een seconde van af wist te rijden. Daarmee won hij de hoofdprijs van ruim 140.000 dollar.

Uitslag.

Bron: Horses.nl