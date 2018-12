Kersten en Poels scoren bij Prijs van Stad Mechelen

In de laatste CSI2* rubriek in Mechelen, die over 1m45 werd verreden, was er een mooie derde plaats voor Lars Kersten en een vijfde plek voor Carolien Poels-Devos. Beide Nederlanders kwamen dubbel foutloos naar de finish. De winst was gedeeld voor thuisruiter Patrik Spits met Jacobien Dwerse Hagen (v. Va-Vite) en de Duitse Angelique Rüsen met KWPN-merrie Dolocia (v. Verdi TN). De twee finishten foutloos in exact dezelfde tijd van 35,33 seconden.