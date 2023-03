Kersten en Quatinka zesde in 5* 1,45m Wellington

Lars Kersten en de Quaid I-dochter Quatinka hebben zich goed staande gehouden in de met 39.000 dollar gedoteerde hoofdrubriek van woensdag, een vijfsterren 1,45m over twee fasen. Met minder dan twee seconden verschil tussen de winnaar en de nummer tien waren de verschillen in de top van het klassenent erg klein. Kersten finishte foutloos op 36,17 seconden en dat leverde hem een knappe zesde plaats op.

De rubriek werd gewonnen door Daniel Deusser en Kiana van het Herdershof (v. Toulon). De BWP-merrie won een maand geleden nog een vijfsterren 1,50m met barrage in Wellington en werd begin februari derde in een 1,45m over twee fasen. Met 34,78 seconden op de teller was Deusser drietienden sneller dan zijn landgenoot Richard Vogel. Vogel verloor onlangs zijn vier toppaarden aan Steve Guerdat, maar heeft aan Accoton PS (v. A Pickachu de Muze) wel een paard voor de toekomst. Vogel nam de door Paul Schockemöhle gefokte OS-ruin een half jaar geleden over van Patrick Stühlmeyer.

Kersten bleef met Big Beauty Z (v. Big Star Jr. KZ) ook dubbel foutloos. Met een tijd van 40,81 eindigde de combinatie op plaats 21.

Bron: Horses.nl