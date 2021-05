Kersten en Zoer in top drie direct op tijd 1,40m

In de 1,40m direct op tijd op CSI de Peelbergen hebben Niels Kersten en Albert Zoer goede zaken gedaan. Kersten stuurde Kyamant van 't Spieveld (Diamant de Semilly x Toulon) met een foutloze rit in 66,58 seconden naar de tweede plaats. Zoer had met Halifax (Zirocco Blue VDL x Indoctro) een kleine twee seconden langer nodig voor zijn parcours en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen.

De overwinning in de rubriek kwam in Duitse handen. Markus Renzel was met Dobby (Larimar x Caretino) meer dan zeventig combinaties de baas. De Duitser stuurde de Holsteiner-merrie in 64,61 over de finish.

Uitslag.

Bron: Horses.nl