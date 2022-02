Kersten moet Renwick voor laten in 1.45m Vilamoura

Laura Renwick trok vanmorgen de overwinning naar zich toe in de 1.45m-rubriek in Vilamoura. Met de 14-jarige KWPN'er Dublin V (v. Vigaro) zette ze de snelste tijd in de barrage neer van 35,52 seconden. De Britse amazone rijdt het fokproduct van De Radstake sinds augustus 2018 en brengt hem op het hoogste niveau uit in de sport.