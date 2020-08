Kersten moet Ribas da Costa voor zich dulden in CSI2*-rubriek in Kronenberg

Thiago Ribas da Costa liet gisteravond op De Peelbergen in Kronenberg dertien ruiters achter zich in de barrage van de CSI2* rubriek over 1.40m/1.45m. De Braziliaan pakte met de 10-jarige merrie Kinky van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike) de overwinning door in de barrage foutloos te blijven en de snelste tijd neer te zetten van 34,71 seconden.