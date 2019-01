Kerstkilo’s kosten Leon Thijssen kostbare tijd in 1.40m finale

“Tien kilo lichter en ik had gewonnen”, grapt de nummer twee van de Midden Tour finale. Met Illinois Z (v. Iowa) zette Leon Thijssen vroeg in het barrageveld de tijd op scherp. Alleen de in Limburg woonachtige Braziliaan Thiago Ribas da Costa reed zich met Kassandra van ’t Heike niet stuk op de tijd van Thijssen en sleepte zo zijn tweede Longines horloge in de wacht bij De Peelbergen.

In het 1.40m basisparcours, naar de hand van parcoursbouwer Henk Linders en zijn team, hielden 15 van de 58 combinaties de teller op nul. In de felbevochten barrage legden zij elkaar het vuur aan de schenen, met als resultaat dat de hele top zes in de 33 seconden finishte.

Alles was goed

“Mooi is dat he? Allemaal in de 33”, zegt Thijssen als hij nog eens naar de uitslagen kijkt. De Bourgondiër miste op 0.36 seconden de winst. “Misschien komt het door de kilo’s dat ik iets trager ben, maar voor een oude vent is het lang zo slecht nog niet. Daar kan de jeugd nog wat van leren”, gaat de Sevenummer vrolijk verder. “Alles was goed vanavond, de proef, mijn paard en Kevin is ook nog uitgeroepen tot Talent van het Jaar”.

Geduchte concurrentie

Kevin Jochems, stalruiter bij Stal Thijssen, kreeg de titel toebedeeld wegens zijn imposant groeiende palmares. “En terecht. Niemand heeft afgelopen jaar zoveel gewonnen”, kent zijn werkgever hem eer toe. Eer krijgt de routinier op zijn beurt ook van de winnaar. “Met Leon in de barrage weet je dat je tegengas kunt verwachten. Dat kenmerkt hem, hij is geduchte concurrentie. Maar vandaag had ik het geluk aan mijn zijde”, aldus Da Costa.

Top vijf

Brit Jamie Wingrove liet met Vingino-merrie Ephonie P de chronometer in 33.59 seconden stoppen. 0.15 seconden later dan Thijssen, goed voor plaats drie. Wingrove’s landgenoot Louise Saywell nam in 33.70 met Eldorado van de Zeshoek-ruin Fantastico C de vierde plaats voor haar rekening. Voor Duitsland finishte Carsten-Otto Nagel met Lord Z-nakomeling l’Esperance 2 in de vijfde tijd, 33.90.

Bron: persbericht