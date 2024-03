Kessy van Berlo derde in GP-kwalificatie Lier

Kessy van Berlo is met de Etoulon VDL-zoon Pablo van de Donkhoeve derde geworden in de tweesterren 1,40m direct op tijd in Lier. In de rubriek, die geldt als kwalificatie voor de Grand Prix, eindigde Jack Ansems met Lemiro (v. Emir R) op de zesde plaats.

Kessy van Berlo had met Pablo van de Donkhoeve 67,63 seconden voor het parcours nodig. Daarmee hoefde ze alleen de Duitse Stephanie Böhe met Zoe K van ’t Kattenheye Z (v. Zirocco Blue VDL) en de Britse Christopher Smith met Harthill Mexico (v. Cevin Z) voor zich te dulden. Böhe was met 65,56 seconden op de teller verreweg de snelste. Jack Ansems liet met Lemiro ook alle balken in de lepels en kwam in 70,70 seconden aan de finish. Daarmee eindigde hij net buiten de top vijf.

Uitslag.

Bron: Horses.nl