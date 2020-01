Kevin Beerse met tranen in de ogen naar derde plaats in Grote Prijs

In de barrage van de twee ster Grote Prijs in de Peelbergen regende het vanmiddag balken. Alleen Kevin Beerse hield met de fijn springende Gilona AO voor Nederland het hout boven. “Ik moest dusdanig door galopperen dat ik er traanogen van kreeg”, lacht de Friese ruiter.

“Het stond niet echt hoog, maar de toegestane tijd was in de basisomloop best krap en ik vond het constant tempo houden wat lastig. Je moest echt van A tot Z doorrijden. Gilona is nog relatief jong en heeft nog geen tonnen aan ervaring, maar ze pakte het goed op en ik kon ondanks mijn traanogen gelukkig de weg vinden.”

Rooskleurig

In de barrage van de ranking rubriek zag het er rooskleurig uit voor Oranje. Maar liefst vijf van de tien ruiters sprongen onder de Nederlandse driekleur. Het bochtige slotstuk bleek echter niet eenvoudig foutloos te overbruggen en in gedegen pogingen om de winst, bleven de balken keer op keer niet in de lepels.

Niet achterblijven

Beerse reed de eerste en enige foutloze rit voor het Nederlandse kamp. “Ik kon in de barrage mooi een galopsprong minder rijden in de eerste en laatste lijn. Iedereen koos de voorlangs optie, dus daar wilde ik ook niet achterblijven, maar dat was nog wel even spannend.” Het genomen risico betaalde zich uit in een mooie derde podiumplaats.

Hoge verwachtingen

Over de negenjarige merrie Gilona AO (v. Zavall VDL) heeft Beerse niets dan lof. “Ik ben super tevreden. Ik rijd dit paard nu een goed jaar en ben met haar begonnen in de klasse M. Ik heb hoge verwachtingen van dit paard. Ik denk bijvoorbeeld dat het in Mierlo op het NK straks een goede kanshebber is”, besluit de nummer drie.

Balk aan de benen

Nederlanders die in de haast naar de finish een balk aan de benen kregen waren Remco Been met Holland van den Bisschop (v. Heartbreaker) en Mathijs van Asten met Yagudin (v. Berlin). Respectievelijk werden de heren met ieder vier strafpunten vijfde en zesde in het eindklassement. Met Good Morning B (v. Eldorado vd Zeshoek) werd Patrick Lemmen met evenveel strafpunten achtste. Ruben Romp verzamelde met Bugatty Go (v. Concorde) acht strafpunten en werd tiende.

Ticket

De 1.45m Grote Prijs werd gewonnen door Tim Rieskamp-Goedeking. De Duitser was met Querido 58 (v. Frh Quaid) de eerste die een foutloze barragerit reed. Hij verdiende met zijn zege een felbegeerd ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix . Deze wordt aan het eind van het jaar verreden in de Peelbergen met als prijs voor de winnaar een jaar lang rijden in een Audi A4 Avant . De Britse Chloe Winchester werd tweede met Stenhaga Tulip Tattoo (v. Caressini L). Neder-Zwitser Edwin Smits verdiende het vierde geld met Farezzo (v. Arezzo VDL).

Bron: persbericht